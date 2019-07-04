Российские власти подверглись критике за сокрытие информации об аварии на подлодке

Российские комментаторы раскритиковали власти, отказавшиеся обнародовать полную информацию об аварии на борту подлодки ВМФ РФ, в результате которой погибли 14 моряков.

Инцидент, согласно данным Минобороны, произошел 1 июля, однако официальные сообщения о нем появились лишь вечером 2 июля. Два дня спустя данных о том, был ли на подлодке ядерный реактор, нет.

Некоторые российские СМИ обвинили чиновников в сокрытии подробностей от общественности и провели параллели со скудной официальной информацией после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Минобороны сообщило во вторник, что моряки погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Тип судна указан не был, как и другие подробности, за исключением того, что оно находилось в российских территориальных водах и что пожар ликвидирован.

“Ничего толком пока неизвестно — кто, что. Известно, что погибло 14 человек. Я не понимаю пока одну вещь: почему проходят сутки и только через сутки нам сообщают про погибших?, - сказал Евгений Бунтман, ведущий радиостанции Эхо Москвы. - Почему мы не знаем их имен? Это нормально?”.

Новостной портал The Bell, часто критикующий власти, написал: “Почти сутки отсутствия информации об аварии на атомном объекте и необходимость следить за норвежскими сообщениями об уровне радиации должны были заставить вздрогнуть тех, кто помнит аварию на Чернобыльской АЭС”.

Власти Норвегии сообщили во вторник, что не наблюдают повышенного уровня радиации в районе Баренцева моря, где произошел пожар на российской подводной лодке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду переадресовал вопрос, был ли на глубоководном аппарате ядерный реактор, Министерству обороны.

Песков сказал журналистам, что информация об аварии “абсолютно секретна”, и что Владимир Путин незамедлительно ее получил.

Агентство РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило во вторник, что пожар произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной станции АС-12.

АС-12, известная также как “Лошарик”, была спущена на воду в 2003 году и является одной из самых секретных подлодок российского флота.

За несколько часов до обнародования официального заявления об аварии блогер Евгений Карпов сообщил о гибели моряков на судне Северного флота, но потом удалил сообщение по просьбе флота, сообщил он порталу Meduza.

Авария стала крупнейшей для российского подводного флота после гибели в августе 2000 года атомной лодки “Курск” со всем экипажем из 118 человек.

Тогда власти РФ, в том числе только что вставший у руля государства Владимир Путин, подверглись критике за медленное реагирование и просчеты в спасательной операции.