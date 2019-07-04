Последнее обновление: 04.07.2019 14:40

Шойгу признал, что пожар в Баренцевом море произошел на ядерной подлодке

Основной причиной чрезвычайного происшествия с российским глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе встречи 4 июля с Владимиром Путиным.

По словам министра, затем возгорание "получило некое распространение".

Ядерная энергетическая установка аппарата "изолирована и безлюдна", добавил министр. Она находится "полностью в работоспособном состоянии", подчеркнул Шойгу, отметив, что рассчитывает на восстановление аппарата в "достаточно короткие сроки".

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Позднее Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

Ряд российских СМИ, среди которых РБК и "Новая газета", писали, что катастрофа произошла на атомной подводной станции "Лошарик" (АС-12). В свою очередь, интернет-издание "Газета.ru" и газета "Коммерсант" сообщили, что возгорание произошло на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

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