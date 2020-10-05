В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»

На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликованы стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным за период с 1999 по 2001 год.

Всего было опубликовано 225 страниц отчетов о переговорах с российским руководством, передает РБК.

Среди них и стенограмма переговоров Билла Клинтона с Владимиром Путиным 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria. В этом разговоре лидеры стран обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг гибели подлодки К-141 «Курск» (12 августа 2000 года). На встрече также присутствовали занимавший пост замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт.

Клинтон выразил соболезнования российскому президенту в связи с трагедией. «Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели «Курска». Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже», — сказал президент США.

Владимир Путин в ответ заявил, что хорошего выбора у него не было. «Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — сказал российский президент.

Путин заявил, что во время этой катастрофы он и руководство страны «чувствовали себя бессильными». «Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать», — рассказал он.

После этого Клинтон предложил российскому лидеру перейти к обсуждению ситуации на Балканах и вопросов, связанных с режимом нераспространения ядерного оружия.

12 августа исполнилось 20 лет со дня катастрофы на подводной лодке «Курск». Согласно официальным данным, на подводной лодке произошел взрыв торпеды, из-за чего сдетонировали остальные. В результате несколько отсеков оказались разрушены, а подводная лодка легла на дно. Все находившиеся на борту 118 моряков и офицеров погибли.

Экс-командующий флотилией подлодок, вице-адмирал Олег Бурцев в августе рассказал о ходе спасательных работ во время катастрофы. Он заявил, что члены экипажа были живы еще четыре-пять часов после разрушения системы регенерации воздуха.