Саудовская Аравия опровергла слова Путина о причинах развала сделки ОПЕК+

Слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, потому что хотела таким образом избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

Его заявление приводится на странице саудовского МИДа в Twitter, сообщает газета «Ведомости».

Саудовская Аравия, наоборот, стремилась к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, добавил министр.

«Это отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией», – сказал он, добавив, что Эр-Рияд рассчитывает на «правильные решения» России на срочном совещании стран – участниц ОПЕК+ и некоторых других государств.

Накануне Путин провел совещание с нефтяниками, на котором обсудил ситуацию на мировом рынке нефти. В начале встречи президент заявил, что одной из причин обвала нефтяных цен стал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. «Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть», – сказал Путин.

России же, по словам президента, это как раз не нужно: «Мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на $40 за баррель».