С.Аравия сократила нефтедобычу примерно на 400 тысяч барр/сут в январе

Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, в январе сократила добычу примерно на 400.000 баррелей в сутки, выполняя взятые на себя обязательства уменьшить производство сырья для предотвращения перенасыщения рынка, сказали два источника в ОПЕК.

По их словам, Эр-Рияд сообщил ОПЕК, что объем нефтедобычи в королевстве составил 10,24 миллиона баррелей в сутки в январе. Это меньше, чем в декабре, когда объем добычи составил 10,643 миллиона баррелей в сутки, и на 70.000 баррелей в сутки превышает целевой уровень сокращения в рамках глобального пакта ОПЕК+.

В начале декабря в Вене нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд стран вне организации, включая Россию, договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января 2019 года для поддержки цен и стабилизации рынка.

Согласно договоренности, Саудовская Аравия должна сократить добычу до 10,311 миллиона баррелей в сутки, но министр энергетики страны Халид аль-Фалих говорил, что королевство перевыполнит план, чтобы продемонстрировать приверженность пакту.

В прошлом месяце аль-Фалих сообщил, что в феврале экспорт саудовской нефти составит 7,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 7,2 миллиона баррелей в сутки в январе.