С.Аравия не планирует немедленно увеличивать добычу нефти из-за санкций против Ирана

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в среду, что не видит необходимости в немедленном увеличении добычи нефти после объявления США об отмене исключений из-под санкций, позволявших ряду импортеров закупать иранскую нефть.

При этом аль-Фалих добавил, что королевство будет реагировать на потребности клиентов, если они попросят больше нефти.

Аль-Фалих сказал, что руководствуется не ценами, а фундаментальными показателями нефтяного рынка. Министр добавил, что ведущий мировой экспортер нефти по-прежнему сосредоточен на восстановлении баланса на мировом рынке.

“Запасы продолжают расти, несмотря на то, что происходит в Венесуэле, и несмотря на ужесточение санкций в отношении Ирана. Я не вижу необходимости делать что-либо немедленно”, - сказал аль-Фалих в Эр-Рияде.

США приняли решение, что больше не будут делать исключений в санкциях против Ирана и полностью запретят импорт иранской нефти, избрав более жесткую, чем ожидалось, тактику.

“Мы намерены оставаться в рамках нашего добровольного лимита производства (сделки ОПЕК), - сказал аль-Фалих. - Мы думаем, что реальный спрос повысится, но, конечно, мы не собираемся принимать упреждающие меры и увеличивать производство”.

Цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с ноября на фоне новостей об отмене США исключений для импортеров иранской нефти на следующей неделе.

Исключения были введены для восьми стран, включая Китай и Индию, и действовали на протяжении шести месяцев. Несколько стран ожидали продления этих льгот.

Высокопоставленный чиновник администрации США сказал в понедельник, что Трамп уверен, что Саудовская Аравия и ОАЭ выполнят обещания о компенсации любого дефицита на рынке нефти после решения Вашингтона о запрете импорта из Ирана.

Производители стран Персидского залива, входящие в ОПЕК, могут восполнить любой дефицит предложения на рынке нефти, но сначала оценят наличие реального спроса, сообщили Reuters во вторник источники в ОПЕК и отрасли.