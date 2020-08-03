Последнее обновление: 03.08.2020 18:32

ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге

Категории: Россия Авто

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство автоконцерна Hyundai о приобретении 94,8% завода General Motors в Санкт-Петербурге.

Об этом сказано в опубликованном сообщении ведомства, передает РБК.

ФАС рассмотрела ходатайство Hyundai и установила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции. Таким образом, автоконцерн получит в собственность 94,83% основных производственных средств General Motors. «Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — сказано в сообщении ведомства.

В прошлом году приобрести завод планировал белорусский концерн «Юнисон». В январе 2019 года ФАС одобрила ходатайство белорусского автопроизводителя о покупке, но администрация города не поддержала инвестора.

Hyundai может перевести на площадку в Петербурге производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе «Автотор».

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