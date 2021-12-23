Последнее обновление: 23.12.2021 09:40

В России отменяется обязательное прохождение техосмотра

Категории: Россия Авто

Государственная дума на своем пленарном заседании в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного прохождения технического осмотра в России.

Согласно документу, владельцам личных автомобилей и мотоциклов больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту для оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Обязательный техосмотр будет сохранен в отношении коммерческого автотранспорта, в том числе такси, автобусов, грузовиков, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях. Проходить процедуру нужно будет по-прежнему и владельцам транспортных средств старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется примерно 50 млн автовладельцев в России.

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