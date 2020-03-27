Северная Македония стала 30 членом НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО. Флаг страны 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - заявил глава Госдепа США