Последнее обновление: 27.03.2020 19:36

Северная Македония стала 30 членом НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО. Флаг страны 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - заявил глава Госдепа США

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