Премьер Македонии готов сменить название страны ради вступления в НАТО

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ), на котором настаивает Греция.

Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.

"Есть два пути: или решении проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую Греция имеет с нашим конституционным названием страны, в связи с нашей интеграцией в Евросоюз. Они ясно понимают, что наше стремление в ЕС также сильно", - заявил Заев, выступая на национальном телеканала МРТ.

Он добавил, что ожидает в ближайшие месяцы визит в Скопье генсека НАТО Йенса Столтенберга, "который откроет двери стране для полноправного членства" в Североатлантическом альянсе.

Македония присоединились к "плану действий по подготовке к членству в НАТО" (Membership Action Plan) в 2009 году.

Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая югославская Республика Македония", под таким названием страна входит и в ООН.