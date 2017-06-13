Скопье ожидает скорейшего приглашения в НАТО

Новый министр иностранных дел бывшей югославской республики Македонии (БЮРМ) Никола Димитров накануне визита в Афины, намеченного на 14 июня, заявил, что чем скорее его страну пригласят в НАТО, тем лучше для Греции; он готов вести конструктивные переговоры, чтобы найти решение по наименованию страны.

Греция блокирует вступление БЮРМ в НАТО и Евросоюз из-за названия — Афины добиваются изменения наименования соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. По мнению властей Греции, название "Македония" может стать причиной территориальных претензий Скопье. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая югославская Республика Македония", под таким названием страна входит и в ООН.

"Спор о названии длится много лет. Хотя по сути он двусторонний, последствия его нерешенности могут поставить под угрозу региональную стабильность. Республика Македония находится долгое время в подвешенном состоянии, оставаясь в зале ожидания у дверей НАТО и ЕС, заблокированных из-за политической изоляции вопреки решению Международного Суда в Гааге. Это, в свою очередь, открыло путь для демократического кризиса в стране", — сказал Димитров в интервью газете "Вима".

По его словам, новое реформаторское правительство во главе с премьером Зораном Заевым намерено преодолеть этот кризис. В Афины министр едет после того, как Заев провел в Брюсселе в понедельник переговоры с высокопоставленными официальными лицами ЕС и НАТО. Заев встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, высоким представителем по иностранным делам Федерикой Могерини, комиссаром Йоханнесом Ханом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вместе с Заевым в поездке находились Димитров и новый министр обороны Радмила Шечеринска.

Как отмечает "Вима", Димитров — один из лучших знатоков вопроса о названии, так как ранее был переговорщиком, а в критический период до саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года говорил, что в Скопье "должны признать, что у них есть своя доля ошибок". "Для Греческой Республики вопрос: какого рода соседа вы хотите иметь? Для Республики Македонии вопрос: какого рода соседом мы хотим быть? Чем скорее нашу страну пригласят стать членом НАТО, тем лучше будут перспективы Греции иметь такое государство в качестве соседа. Я настроен оптимистично, что мы могли бы в ближайшее время начать переговоры и о вступлении в ЕС, после стольких положительных рекомендаций, которые дала Европейская комиссия", — сказал глава МИД.

Газета отмечает, что основной задачей в отношениях между Афинами и Скопье должно стать восстановление доверия. Как сообщили РИА Новости в МИД Греции, в среду после переговоров министры иностранных дел Никос Котзиас и Никола Димитров выступят с заявлением для прессы. Как сообщал ранее РИА Новости источник, цель НАТО — до весны 2018 года принять Македонию в состав альянса.