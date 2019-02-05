Протокол о вступлении Македонии в НАТО ратифицируют 8 февраля

Дебаты в парламенте Греции по протоколу о вступлении Македонии в НАТО состоятся в пятницу, 8 февраля, сообщает издание "Нафтемпорики" со ссылкой на заявление председателя парламента Никоса Вуциса.

В тот же день протокол будет поставлен на голосование.

По словам Вуциса, днем ​​ранее, 7 февраля, протокол о присоединении Македонии к НАТО будет представлен парламентскому комитету по иностранным делам и обороне.

В понедельник правительство Македонии объявило, что протокол о вступлении в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Таким образом 29 государств-членов выразят согласие сделать страну частью системы и процедур НАТО, чтобы она участвовала в институтах Североатлантического союза в качестве приглашенного государства-члена без права голоса.

"Сразу после согласия на протокол о вступлении нашей страны в НАТО начинается процесс ратификации парламентами каждой страны-члена Альянса. Греция сначала ратифицирует протокол, а с ним вступают в силу Преспанское соглашение и конституционные поправки", - говорится в заявлении правительства.

После завершения процесса ратификации протокола всеми 29 государствами-членами НАТО страна с новым конституционным названием - Северная Македония - станет полноправным членом НАТО с правом голоса по всем решениям Североатлантического союза, отметило правительство.

Договор, который Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа, получил название "Преспанское соглашение". Он решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии, которая теперь будет называться Республика Северная Македония. Многие политики считают единственной целью соглашения втянуть Македонию в НАТО.

Ратификацию договора Скопье и Афин, проходившую после трехдневных дебатов и беспорядков на улицах, поддержали 153 депутата в 300-местном парламенте Греции. Обозреватели полагают, что парламент Греции ратифицирует протокол.