Последнее обновление: 16.07.2019 12:32

Северная Македония надеется войти в НАТО до конца года

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявил, что страна ожидает получения членства в Североатлантическом альянсе до конца 2019 года. Об этом сообщает Euobserver.

"Северная Македония ожидает стать членом НАТО до конца этого года", - говорится в сообщении.

По словам президента Пендаровского, он также надеется на то, что Европейская комиссия начнет переговоры о членстве Северной Македонии в ЕС в октябре этого года.

Отмечается, что в самой Еврокомиссии еще в мае рекомендовали начать переговоры со страной относительно членства в блоке.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что расширение ЕС возможно только после углубления сотрудничества в середине блока.

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