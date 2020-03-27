1,5 миллиарда учащихся не ходят в школы и вузы из-за коронавируса

Из-за риска инфицирования коронавирусом нового типа 87 процентов школьников и студентов по всему миру не посещают свои учебные заведения.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщило учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, передает DW.

Прекращение работы школ и университетов коснулось более 1,5 миллиарда молодых людей в 165 странах, заявила гендиректор организации Одри Азулай. По ее словам, еще никогда прежде происходило подобного нарушения образовательного процесса.

Реагируя на бедственное положение, ЮНЕСКО организовала Глобальную коалицию по вопросам образования. Это объединение представителей правительств, международных организаций, фондов, образовательных учреждений, бизнеса и медиакомпаний призвана стать платформой по обмену информацией и найти приемлемые решения для чрезвычайных ситуаций.

Организация ООН по вопросам образования указала, что многие школы, вузы и прочие учреждения перешли на дистанционное обучение, передавая знания при помощи интернета, телевизионных и радиопрограмм.