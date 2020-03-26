Суд ЕС не поддержал польских судей в конфликте с Варшавой

Суд в Люксембурге отклонил ходатайства польских судей, опасающихся за свою независимость от властей в Варшаве.

В конфликте с правительственной коалицией Польши вокруг судебной реформы ряд польских судей потерпел поражение в Суде Европейского Союза. В четверг, 26 марта, суд в Люксембурге отклонил два ходатайства, поданных окружными судами Варшавы и Лодзи, сочтя, что вопрос о том, согласуется ли новый порядок наложения на судей дисциплинарного взыскания с правом на эффективную судебную защиту, не является предметом рассмотрения высшим судом ЕС, передает DW.

Суть конфликта, длящегося с 2017 года, заключается в опасениях судей за независимость в Польше системы правосудия. Суды в Варшаве и Лодзи выражали озабоченность тем, что судьи, вынесшие решения на двух судебных процессах, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию.

Они обращают внимание на то, что в результате проведения судебной реформы министр юстиции оказал влияние на возбуждение и ход процессов. Таким образом, дисциплинарная подсудность может стать инструментом для отстранения неугодных лиц, полагают представители польского правосудия.

В то же время Суд ЕС выразил поддержку польским коллегам, подчеркнув, что последним не должно угрожать дисциплинарное взыскание из-за того, что они обратились в судебный орган Евросоюза.