Последнее обновление: 18.01.2020 09:07

Сенат Польши отверг спорный законопроект о наказании судей

Категории: Польша Суды

Сенат Польши отверг спорный законопроект о наказании судей, критически настроенных по отношению к правительству страны.

Верхняя палата польского парламента, в котором представители оппозиции имеют незначительное большинство, отвергли этот документ 51-м голосом против 48-ми, сообщил маршал Сената Томаш Гродзкий в пятницу, 17 января, передает DW.

Теперь законопроект возвращается в нижнюю палату парламента - Сейм, где большинство принадлежит членам правящей национально-консервативной партии "Закон и Справедливость". Депутаты от этой партии уже объявили о намерении провести данный закон вопреки сопротивлению Сената.

Законопроект позволяет вводить санкции против судей за критику проводимых правящей партией реформ в сфере юстиции. В правящей партии заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. В то же время критики опасаются свертывания независимости органов юстиции. Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала инициированный правящей партией законопроект "законом намордника".

Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.

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