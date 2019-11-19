Суд ЕС усомнился в независимости новой палаты Верховного суда Польши

Суд Евросоюза в Люксембурге поставил под сомнение правомерность появления дисциплинарной палаты в структуре Верховного суда Польши.

В решении, опубликованном во вторник, 19 ноября, суд отказался от категорического признания палаты неправомерной, но заявил о существовании причин, которые могут поставить под вопрос ее независимость.

В частности, то, что судей дисциплинарной палаты назначает президент Польши, вызывает сомнения в их беспристрастности и независимости от политики, указывает суд. Он поручил Верховному суду Польши прояснить вопрос о возможной предвзятости палаты, передает DW.

Дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши была создана в 2018 году в соответствии с принятием нового закона об изменении функций суда, который вызвал в стране массовые протесты. Новая палата отвечает за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности. Оппозиция считает, что это нововведение создано для запугивания неугодных правительству судей.