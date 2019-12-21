Последнее обновление: 21.12.2019 14:59

Сейм Польши принял скандальную судебную реформу

Категории: Польша Суды

Сейм Польши принял поправки к законам о структуре судов общей юрисдикции и Верховном суде. Поправки поддержали 233 депутата, 205 - проголосовали против, 10 воздержались, передает Польское радио.

Отмечается, что принятые поправки расширяют, в частности, полномочия дисциплинарного представителя судов общей юрисдикции и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда по части урегулирования дел в случаях оспаривания статуса судьи или его полномочий вершить правосудие.

Поправками также предусмотрено введение дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно осложнять функционирование судебной системы, включая оспаривание эффективности назначения судьи.

Совет Европы обвинил Польшу в невыполнении рекомендаций ЕС относительно борьбы с коррупцией.

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