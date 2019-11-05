Европейский суд: Польша нарушает принцип независимости судов

Европейский суд в Люксембурге 5 ноября осудил Польшу за нарушение независимости судебной власти и постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС.

Закон позволяет министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы, говорится в сообщении пресс-службы Европейского суда.

Как указывает суд, закон снижает пенсионный возраст как для судей в обычных судах, так и для прокуроров до 65 лет (в случае мужчин) и 60 лет (у женщин). Аналогичные возрастные ограничения были введены и для судей Верховного суда, что позволит им преждевременно выходить на пенсию. Ранее пенсионный возраст для всех составлял 67 лет, передает DW.

Польский закон предусматривает, что министр юстиции может продлить срок работы конкретного судьи сверх установленных возрастных ограничений, однако, по мнению судей, критерии для вынесения подобного решения "слишком расплывчаты и не поддаются проверке", чтобы не допустить обвинений в произволе.

Кроме того, Европейский суд поддержал решение Европейской комиссии и постановил, что разница в пенсионном возрасте женщин и мужчин представляет собой дискриминацию по половому признаку.

Ранее, в июне Европейский суд уже осудил Польшу за нарушение ее судебной независимости. Речь шла о правилах по выходу на пенсию судей Верховного суда. Между тем в Варшаве утверждают, что польская сторона решила спорные вопросы, с чем в Еврокомиссии не согласились. Дискуссия о верховенстве закона давно осложняет отношения между Брюсселем и польским правительством, которое возглавляет партия "Закон и справедливость".