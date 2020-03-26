Нацбанк Беларуси снижает требования к банкам по формированию резервов

Нацбанк Беларуси 25 марта 2020 года принял решение о введении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

Речь идет о том, что до конца текущего года регулятор облегчил пруденцальные требования к банкам по формированию резервов, позволяющих покрывать убытки по проблемным кредитам и т.д.

В частности, банкам до конца года предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта вместо действующего норматива в 2,5%.

Кроме того, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:

– специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;

– относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;

– относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце; – оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки. Перечисленные послабления позволят банкам более охотно пролонгировать, предоставлять отсрочки по выданным кредитам, не замораживая при этом дополнительную оборотку в резервные фонды на покрытие убытков, а также предоставлять новые кредиты своим переживающим не лучшие времена клиентам, не заморачиваясь на ежедневном пересчете стоимости внесенного залога (залогового имущества) из-за скачков курса нацвалюты.

Впрочем, следует отметить, что принятые регулятором допмеры предлагают банкам бОльшую свободу, но вовсе не обязывают их предоставлять поблажки своим клиентам. То есть, всё будет зависеть от информированности, настойчивости самого предприятия и уровня его отношений с банком. Понятно, что «нужным и правильным» предприятиям будет дан зеленый свет, а всем остальным – как получится.

Учитывая надвигающийся мировой экономический кризис, да и мутную ситуацию в экономике синеокой из-за «бочечных» поставок нефти, хотелось бы дождаться от Нацбанка более смелых, жестких, конкретных, при этом обязательных к исполнению рекомендаций.

Ведь как-то странно получается: когда у нас всё хорошо в экономике и можно более строго относится к финансовой дисциплине предприятий, именно в это время замечательно работает принцип социально-заботливого государства. Но стоит показаться на пороге кризису, и вместо социальной заботы бизнесу начинают рассказывать о суровых буднях рыночной экономики.