Беларусбанк и Белагропромбанк дадут рыбхозам кредиты на покупку комбикормов

ОАО "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" предложено предоставить в 2017 году кредиты рыбоводным организациям на покупку комбикормов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 499 от 4 июля 2017 года.

"Для достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, Совет министров постановляет предложить открытым акционерным обществам "Сберегательный банк "Беларусбанк" и "Белагропромбанк" предоставить в 2017 году кредиты рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2017 году", - говорится в сообщении правительства.

Кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Совмина №1102 от 29 декабря 2016 года.

В перечень рыбоводных организаций, которым в 2017 году предоставляются кредиты, утвержденный постановлением, включены семь рыбхозов.

Планируется, что объем выделенных средств составит до Br5,56 млн.

Кроме того, постановлением утверждено компенсировать в 2017-2020 годах потери банков по кредитам, предоставленным рыбоводным организациям, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год, в размере половины ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.