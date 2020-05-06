Нацбанк и Минфин РБ готовы завалить банки короткими деньгами

На фоне продолжающихся уже полтора месяца разговоров о скором открытии международными финансовыми институтами (ЕБРР, МБРР, ВБ, ЕАБР) кредитных линий белорусским банкам для предоставления кредитной поддержки реальному сектору экономики в условиях пандемии коронавируса, будущие бенефициары этих денег, то есть банки РБ, не испытывают дефицита рублевой ликвидности.

Так, Нацбанк РБ, пообещавший банкам еще в апреле помочь с рублевым рефинансированием в случае ухудшения ситуации с ликвидностью, уточнил условия такого рефинансирования.

Регулятор готов в случае необходимости предоставить банку кредит на срок 3- 6 месяцев по ставке рефинансирования (8,75% годовых), объем которого не должен существенно превышать 70% нормативного капитала или 25% рублевых пассивов этого банка.

Помимо этого, Нацбанк будет учитывать текущий уровень ликвидности банка, объективность представленной информации о прогнозируемых оттоках, наличие у банка иных источников поддержания ликвидности, проведение работы по привлечению внешнего финансирования и другие аргументы банка.

Впрочем, Нацбанк – не единственный источник рублей на сегодняшний день помимо депозитов граждан и населения. Короткие деньги банкам готов предоставить и Минфин РБ, который не прочь подзаработать на короткой продаже свободных бюджетных средств.

Вчера ведомство провело очередную серию депозитных аукционов, в ходе которых влило в финансовую систему страны 411 млн. рублей на срок от 35 до 63 дней. Правда, ставка у Минфина будет повыше – 9,125% на 42 дня, 10,6% на 63 дня. Но при ставке 8,39% годовых на 35 дней дешевле перехватывать у Мифнина и не напрягаться с «пояснительными» в случае с Нацбанком.

Вопрос лишь в том, насколько и по какой цене доступны эти деньги субъектам хозяйствования, реально пострадавшим в ситуации с коронавирусом.