Нацбанк РБ запретил банкам повышать ставки по кредитам в случае реструктуризации

Нацбанк Беларуси направил в банки письмо, которым рекомендовал отказаться от повышения процентных ставок в случае реструктуризации кредитов, выданных физических и юридическим лицам.

Рекомендация распространяется на рассрочки и отсрочки, предоставляемые клиентам.

«…рекомендуем банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических и физических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом», - говорится в письме №04-14/363 от 30 марта 2020 года.

Рекомендация «не повышать ставки» дана в рамках мер, направленных на оказание «финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов», отмечается в письме.

Как правило, рекомендации Нацбанка РБ носят обязательный характер.