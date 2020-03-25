Более 4,3 тыс. белорусов удалось вернуть в страну

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о том, что в страну удалось вернуть уже более 4,3 тыс. граждан, застрявших разных точках мира из-за введенных ограничительных мер на фоне экспансии пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ

В частности, удалось вывезти из Индии, в том числе из штата Гоа, более 60 граждан Беларуси. «Вечером ожидаем их прибытие в Москву, откуда они направятся в Минск», - отмечается в сообщении.

«Сегодня в Киев прибыла также группа наших туристов из Шри-Ланки. Содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу будет оказано с использованием транспорта Посольство Республики Беларусь в Украине», - говорится в сообщении.

Из Португалии чартерным рейсом отправлены 35 граждан РБ, еще более 30 человек белорусов вылетело с о.Тенерифе (Испания). Также, за последние сутки 14 белорусам удалось вырваться из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура.

«Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны … Завершена соответствующая работа и все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий», сообщил МИД РБ.

Вместе с тем, определенные сложности все еще сохраняются с возвращением из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и др.).

«Пока еще остаются до конца не согласованными дополнительные (кроме чартерного рейса) алгоритмы следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты “Внуково“ и "Пулково". Но мы конструктивно работаем с российскими коллегами над данным вопросом и надеемся в ближайшие дни его окончательно урегулировать», - подчеркивается в сообщении МИД.