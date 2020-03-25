Китай скупает дешёвый Urals на спаде спроса в Европе из-за коронавируса

Китайские компании пользуются моментом и закупают крупные объемы подешевевшей российской нефти Urals, в то время как спрос на сырье ослаб на рынке Европы из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.

Китайский Unipec, торговое подразделение Sinopec, приобрел около 800.000 тонн Urals с перевалкой на Балтике в конце марта и уже около 500.000 тонн с отгрузкой в начале апреля. Unipec загружает объемы на супертанкеры VLCC на шельфе Дании и отправляет их в Китай, сообщили трейдеры.

Еще один VLCC с 300.000 тоннами Urals на борту с отгрузкой в начале апреля планирует поставить в Китай Shell, говорят участники рынка.

Трейдеры говорят, что получают запросы о возможных поставках Urals ещё от нескольких переработчиков из Китая, но отказываются уточнить названия компаний, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

Арбитражное окно для поставок Urals в Азию для партий с погрузкой в апреле остается открытым на фоне ослабления европейского маркера Brent относительно азиатского Dubai и контанго на нефтяном рынке.

Скидка на Brent к Dubai в среду достигла рекордных значений за всю историю - минус $4,55 за баррель, тогда как обычно Brent торгуется с премией к Dubai.

Партии Urals с отгрузкой из балтийских портов при этом оцениваются со скидкой около $3,50 за баррель к североморскому эталону, что делает цену российского сорта относительно Dubai очень привлекательной для покупателей в Азии.

Кроме того, ставки фрахта снизились после рекордного скачка, что дополнительно поддерживает экономику арбитражных поставок, сообщили трейдеры.

Ситуация контанго на рынке (превышение котировок отсроченных партий над стоимостью объёмов с близкими датами отгрузки) обеспечивает дополнительную эффективность при поставках нефти из Европы в Азию, отмечают источники в отрасли.

Так, срок поставки нефти составляет около полутора-двух месяцев, и партии с более ранними датами обходятся дешевле.

“Арбитраж из Европы в Азию открыт. Для китайских компаний покупка Urals сейчас имеет смысл. Длинный период поставки выгоден из-за контанго, а также с учётом надежд трейдеров на восстановление спроса ближе к лету”, - сказал один из источников.

Кроме того, трейдеры отмечают, что спрос на Urals среди НПЗ Китая можно объяснить высоким процентом производства дизтоплива из российского сорта. По их словам, дизельные креки в Китае упали не так сильно, как бензиновые, а к лету могут восстановиться быстрее с увеличением сезонного потребления.

“Бензиновые сорта (нефти) сейчас в очень плохом состоянии, а вот дизельные - ничего. Если верить в светлое будущее, то к июню китайские потребители могут сильно выиграть, закупившись Urals по минимальным ценам сейчас”, - сказал источник в торговой компании, которая работает с НПЗ Китая.