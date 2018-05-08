Китай увеличил импорт нефти в апреле до рекордных 39,5 млн тонн

Китай увеличил импорт нефти в апреле 2018 года на 4% по сравнению с мартом, до 39,46 млн тонн, или 9,64 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Это рекордный показатель за время ведения расчетов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе и составлял 9,61 млн б/с.

За четыре месяца с начала года импорт вырос на 8,9%, до 151,4 млн тонн.

"Нефтеперерабатывающие предприятия, особенно небольшие, запасаются перед заседанием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на которой могут быть введены ограничения на транспортировку опасных продуктов нефтехимии", - говорит аналитик исследовательской компании ICIS-China Жан Чжоу.

Между тем нетто-экспорт продуктов нефтепереработки из Китая в апреле упал на 46% с рекордного мартовского уровня в 3,94 млн тонн и составил 2,11 млн тонн.

Импорт газа, включая трубопроводный и СПГ, в минувшем месяце увеличился до 6,82 млн тонн против 5,96 млн тонн в марте. В январе-апреле закупки газа за рубежом выросли на 36%, до 27,4 млн тонн.

В прошлом месяце импорт угля упал на 14%, составив 22,28 млн тонн. С начала года поставки увеличились на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,68 млн тонн.

Закупки железной руды сократились до 82,92 млн тонн с 85,79 млн тонн в марте.