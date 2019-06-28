Китай запретил импорт нефти с содержанием хлорорганики выше 10ppm, сообщила китайская таможня в пятницу в ответ на запрос Reuters.

Ранее на этой неделе источники говорили, что китайские покупатели отказались от планов импортировать морские партии Urals с повышенным содержанием хлорорганики из-за запрета таможни.

Более 1 миллиона тонн загрязнённой Urals всё ещё путешествует между Европой и Азией в попытках найти покупателей, но переработчики по всему миру отказываются брать это сырьё.

Китай, крупнейший потребитель нефти в мире, был основной надеждой продавцов загрязненной нефти.

Повышенное содержание хлорорганики в российской нефти было обнаружено в середине апреля, что привело к приостановке поставок сорта по нефтепроводу “Дружба” и отгрузке из порта Усть-Луга.