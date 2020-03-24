Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии коронавируса решил перенести Олимпиаду, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, примерно на один год.

Решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом во вторник, 24 марта. По словам Абэ, он выступил с этим предложением, которое на 100 процентов поддержал глава МОК.

В свою очередь МОК сообщил, что игры должны состояться не позднее лета 2021 года, а называться они будут по-прежнему "Олимпийские игры-2020 в Токио", передает DW.

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции, ФРГ и других стран.

Национальный олимпийский комитет Канады в понедельник, 23 марта, сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19.

Национальный олимпийский комитет Австралии также посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года. Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей".