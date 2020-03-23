Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 Канада и Австралия отказались от участия в Олимпийских играх в Токио летом текущего года.

В понедельник, 23 марта, Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19.

Также канадские спортсмены не будут участвовать в Паралимпийских играх. НОК Канады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) перенести летнюю Олимпиаду, планируемую до сих пор на 24 июля - 9 августа, на один год.

Национальный олимпийский комитет Австралии выступил с похожим заявлением. Он посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года, передает DW.

Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей". "Ясно, что Игры не могут быть проведены в июле" 2020-го, подчеркнули в комитете.

В заявлении также отмечается, что спортсмены должны уделять первоочередное внимание своему здоровью и здоровью окружающих, а также должны иметь возможность вернуться в свои семьи на фоне пандемии и глобальных ограничений в сфере путешествий.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса летних Олимпийских игр в Токио. "Здоровье атлетов является приоритетом", - заявил он в ходе выступления в парламенте. При этом речи об отмене мероприятия быть не может, подчеркнул Абэ.