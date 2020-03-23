Премьер Японии не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает агентство Kyodo.

По словам Абэ, такой вариант событий возможен в том случае, если проведение игр «в полном формате» будет невозможно, передает РБК.

«[Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) ] соответствует курсу на проведение [Олимпиады] в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — сказал Абэ.

Он добавил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь следует подумать о спортсменах.

21 марта Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии направили к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху обращение с просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. В МОК сообщили, что решение относительно проведения турнира будет принято в течение месяца.

Как сообщали источники Reuters, оргкомитет турнира приступил к проработке альтернативных вариантов проведения соревнований. Один из источников отмечал, что новые возможные даты проведения Олимпиады пока не определены. Второй источник агентства сообщил, что сроки переноса турнира неизвестны. Как вариант, игры могут перенести на один или два года, отмечал источник.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.