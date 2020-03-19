Лукашенко отказывается от карантина в школах на данных собственного анализа ситуации

Решение не объявлять карантин в учебных заведениях базируется на анализе результатов изоляции отдельных групп граждан, заявил сегодня Лукашенко, сославшись для пущей верности на вызывающие удивление рекомендации «китайцев».

"Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать. И я проанализировал все эти факты: там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

«И вот поэтому китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает. И наш опыт подтверждает: три тысячи человек наблюдали - три тысячи здоровые", резюмировал он.

Как бы весь мир следил за тем, какие меры предпринимали власти Китая для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. И смогли ее остановить лишь только благодаря введенному в масштабах страны карантину.

Примечательно, что на фоне заявления «не надо излишне карантинить» Лукашенко поручил премьеру РБ Сергею Румасу в течение одной недели запустить в стране производство отечественных респираторов.