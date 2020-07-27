Последнее обновление: 27.07.2020 15:35

Уволившиеся журналисты "Ведомостей" создадут новое СМИ

Категории: Россия СМИ

Журналисты “Ведомостей”, уволившиеся в июне в знак протеста против назначения главным редактором человека, с которым они связали введение в газете прокремлевской цензуры, сообщили в понедельник, что создают новое конкурирующее СМИ.

Пять редакторов одного из старейших деловых изданий в России объявили об уходе, после того как стало известно, что совет директоров утвердил главным редактором на постоянной основе Андрея Шмарова, который ранее был исполняющим обязанности.

В апреле журналисты “Ведомостей” заявили, что Шмаров по указке Кремля запретил публиковать результаты опросов раздражающего власти независимого аналитического центра Левада.

Шмаров тогда сказал Рейтер, что он по собственному усмотрению принимает решения о снятии или публикации материалов “без инструкций со стороны каких-либо администраций”.

По крайней мере четверо из уволившихся редакторов и несколько других журналистов сообщили, что создают онлайн-проект VTimes, который начнет работу осенью и будет освещать многие из тех же областей, что и Ведомости, передает Reuters.

“Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы,” - говорится в их заявлении.

Шмаров был назначен на пост и.о. главного редактора в конце марта. Журналисты требовали назначить главным редактором другого человека.

Шмаров сказал, что “Ведомости” продолжают публиковать новости на темы, в запрете которых его обвиняют.

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