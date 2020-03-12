США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA за поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных запретов.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает ТАСС.

«Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании «Роснефть», - отмечается в тексте. - После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. [отправку] грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер».

«Trading International SA занимается продажей, переработкой и транспортировкой сырья, в частности, неочищенной нефти и нефтепродуктов <...>, совместно с Rosneft Trading S. A. сосредоточила большой процент экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В января 2020 года компания купила 14 млн баррелей сырой нефти PDVSA», - утверждается в сообщении. Как и в случае с Rosneft Trading S. A, Минфин выдает партнерам компании генеральную лицензию на завершение с ней всех операций до 12:01 (19:01 мск) 20 мая этого года.

«Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50 процентов и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление», - отметили в ведомстве.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

«Роснефть» - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven ("Перфоросвен").