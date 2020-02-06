США готовят новые санкции против «Роснефти»

США в ближайший месяц могут ввести дополнительные санкции против «Роснефти» за поддержку режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом на брифинге в среду заявил высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

В частности, рассматривается возможность включить новые санкции в отношении крупнейшей нефтяной компании в России в пакет «парализующих» мер против венесуэльского правительства, который будет принят в течение 30 дней.

«Мы действительно обеспокоены поведением «Роснефти» в Венесуэле», - заявил чиновник, добавив, что «рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления - будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других».

Он отказался ответить, знают ли в Москве об угрозе и какие шаги нужно предпринять «Роснефти», чтобы избежать санкций. «Это вопрос внутренних обсуждений, о которых я, разумеется, говорить не могу», - сказал представитель Белого дома.

«Венесуэла является приоритетом с точки зрения национальной безопасности <...> в том смысле, что она производит дестабилизирующий эффект на своих соседей <…>. Колумбия, Эквадор, Чили и другие страны столкнулись за последние месяцы с волнениями. Эта дестабилизация, конечно, беспокоит нас, и мы работаем с нашими союзниками над тем, чтобы гарантировать, что это прекратится», - добавил он.

На октябрь прошлого года «Роснефть» покупала 62% добываемой в Венесуэле нефти, которую продавала на НПЗ в Индию и Китай. Этими поставками Венесуэла гасила 16 млрд долларов российских кредитов, накопленных с 2006 года.

C лета прошлого года «Роснефть» осталась единственным поставщиком бензина для государственной нефтяной компании PDVSA, которая с января 2019 года находится в «черном списке» американского Минфина с блокировкой активов и запретом для любые транзакции.

Действующие более года санкции позволяют Вашингтону вводить «вторичные меры» против компаний, которые, по мнению США, вовлечены в значительные сделки с правительством Мадуро, пишет finanz.ru. Администрация Трампа еще летом обсуждала возможность наказать «Роснефть» за венесуэльские операции, однако отказалась от этих планов, опасаясь осложнений.