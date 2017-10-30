Роснефть приостановила на 5 лет действие лицензии на участок в Черном море из-за санкций

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) удовлетворило ходатайство Роснефти о приостановке действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке, расположенном в восточной части акватории Черного моря, сообщили ТАСС в Роснефти.

«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным. К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке», - сказал представитель Роснефти.

Он отметил, что Роснефть будет постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициирует досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка.

В Роснефти также подтвердили, что компания не меняет планы проведения работ на Западно-Черноморском лицензионном участке на шельфе Черного моря и в ближайшее время приступит к бурению поисково-оценочной скважины совместно с итальянской нефтяной компанией Eni. Ранее Игорь Сечин сообщал, что Роснефть и итальянская Eni начнут бурение на Западно-Черноморском участке в Черном море в конце декабря - начале января.

Источник в Минприроды России также подтвердил ТАСС, что лицензия на другой участок - Южно-Черноморский - приостановлена сроком на пять лет. В пресс-службе ведомства подтвердили факт приостановки действия лицензии Роснефти, но комментировать его не стали.