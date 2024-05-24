Байден пропустит мирный саммит по Украине в Швейцарии из-за предвыборного мероприятия

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит «мирный саммит», организованный Украиной в Швейцарии, поскольку он пересекается с мероприятием в Лос-Анджелесе по сбору средств для его предвыборной кампании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Глобальный саммит мира» в Швейцарии запланирован на 15–16 июня. Он состоится сразу после встречи лидеров «Большой семерки» в Италии. По замыслу Киева, на этом мероприятии лидеры десятков стран мира должны вместе обсудить мирную формулу президента Украины Владимира Зеленского и создать на ее основе план достижения мира, который далее будет предоставлен Москве.

Однако, как пишет Bloomberg, Байден сразу после саммита «семерки» отправится в Лос-Анджелес, где у него запланировано фандрайзинговое мероприятие, в котором также примут участие актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс, 44-й президент США Барак Обама, телеведущий Джимми Киммел и другие знаменитости.

Сейчас Байден отстает от своего главного противника — Дональда Трампа — по собранной сумме для предвыборной кампании. Байден собрал 51 млн долларов, тогда как в предвыборной копилке у Трампа уже 76 млн долларов, сообщает агентство.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, решение отказаться от участия в «Саммите мира» в пользу фандрайзингового мероприятия, может свидетельствовать о растущем пессимизме относительно встречи по Украине в Швейцарии.

Тем не менее, в «Саммите мира» планируют принять участие представители порядка 70 стран. В том числе в Швейцарию приедут премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кисида. На саммите не будет представителей КНР.