МИД РБ перечислил страны, въезд в которые ограничен из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало граждан о странах, которые в целях предупреждения завоза и распространения COVID-19 ввели определенные ограничительные меры, связанные с въездом на их территорию иностранных граждан.

По состоянию на 6 марта 2020 г. ограничения различной степени введены следующими странами: Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Макао, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Палау, Папуа Новая Гвинея, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сингапур, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Филиппины, Япония

«Обращаем внимание, что меры для каждой конкретной страны различны. Поэтому гражданам, планирующим поездки в указанные государства, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения вышеупомянутых стран», - говорится в сообщении МИД РБ.