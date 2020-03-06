Предприятия Беларуси покупают больше валюты, чем зарабатывают

Белорусские предприятия в феврале текущего года внесли заметную лепту в опустошение золотовалютных резервов страны. По данным Нацбанка РБ, чистая покупка иностранной валюты субъектами хозяйствования в феврале 2020 года составила $285,4 млн.

Покупка иностранной валюты субъектами хозяйствования Беларуси (за исключением банков и нерезидентов) в феврале 2020 составила $1898,4 млн., что на $137,3 млн. или 7,79% больше, чем в январе текущего года. С начала года покупка валюты предприятиями достигла объема в $3659,5 млн.

Продажа иностранной валюты предприятиями Беларуси в феврале 2020 года составила $1613,0 млн., что на $124,1 млн. или 7,14% меньше, чем в январе текущего года. Продажа валюты предприятиями с начала года достигла $3350,1 млн.

Чистая покупка валюты предприятиями в феврале составила $285,4 млн., что на $24,0 млн. или 11,87% больше, чем в январе текущего года. С начала года чистая покупка валюты предприятиями составила $309,4 млн.

Основной оборот по покупке-продаже валюты предприятиями приходится на внебиржевой рынок, в то время как доля сделок по покупке-продаже валюты предприятиями на БВФБ составляет лишь 0,7% от оборота.