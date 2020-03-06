На внебиржевой рынок приходится 70% операций по покупке-продаже валюты в Беларуси

Общий оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2020 года составил $12,79 млрд. Доля операций по покупке-продаже на внебиржевом рынке составляет 69,64%. – говорится в отчёте Нацбанка Беларуси.

Оборот внебиржевого валютного рынка страны в феврале текущего года составил $4457,5 млн. и вырос на $9,2 млн. или 0,21% по сравнению с январём. С начала года объём на внебиржевом валютном рынке достиг $8905 млн. Доля внебиржевого валютного рынка в общем обороте составляет 69,64%.

Оборот рынка наличных валют в феврале текущего года составил $1154,6 млн. вырос на $34,6 млн. или 3,09% по сравнению с январём. С начала года объём операций на рынке наличных валют достиг $2274,7 млн. Доля рынка наличных валют в общем обороте составляет 17,79%.

Объём операций по покупке-продаже валюты на БВФБ в феврале текущего года составил $957,4 млн. и вырос на $306,0 млн. или 46,97% по сравнению с январём. С начала года объём операций по покупке-продаже валюты на БВФБ достиг $1608,8 млн. Доля этого сегмента валютного рынка составляет 12,57%.

Общий оборот валютного рынка Беларуси в феврале 2020 года составил $6569,6 млн., что на $349,8 млн. Или 5,62% больше, чем в январе. С начала года общий оборот валютного рынка достиг величины $12789,3 млн.