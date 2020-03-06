Нацбанк Беларуси пересмотрел процентные ставки по сделкам СВОП

Нацбанк Беларуси с 6 марта изменил процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП.

Об этом говорится в сообщении регулятора со ссылкой на решение Комитета по операциям на финансовых рынках НБ РБ.

Согласно решению, с 6 марта процентная ставка по свопам в долларах США снижается с 1,50% до 1,00% годовых. Начиная с 5 августа 2019 года, Нацбанк понизил ставку по долларовым свопам в 2 раза - с 2,00% до 1,00% годовых.

Ставки по свопам в евро и российских рублях не изменились, составив соответственно 0,00% и 0,15% годовых.