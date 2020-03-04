Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,23 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,237 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,486 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,495 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39( вырос на 0,02 рубля).