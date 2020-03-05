В Австралии газета вышла с пустыми страницами из-за дефицита туалетной бумаги

Австралийская газета вышла с дополнительными страницами, чтобы уберечь свою аудиторию от дефицита туалетной бумаги.

В стране ощущается нехватка этого важного товара. На фоне связанной с эпидемией коронавируса паники его быстро раскупают. Поэтому газета оставила восемь страниц пустыми и даже создала на них специальные линии разреза, чтобы куски было удобнее отрывать. Редактор газеты Мэтт Уильямс рассказал, что издание продалось хорошо.

"Это точно не дерьмовый выпуск. По всему миру мы известны как газета, которая понимает потребности наших читателей. Местные жители остро нуждаются в туалетной бумаге, а мы рады ее предоставить", - подчеркнул Уильямс.

Использовать такую бумагу журналисты посоветовали в случае крайней необходимости. Выпуск стал крайне популярным, впрочем, кое-кто уже предостерег читателей - газетные страницы нельзя смывать в канализацию - они могут ее засорить, передает ТСН.

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса французы скупают также туалетную бумагу и детские подгузники. Тем временем, поставщики уверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет.