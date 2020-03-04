Выборы в США: Мини-Майк и сумасшедший карнавальный шут

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».

Выступая перед своими сторонниками по итогам «супервторника» Блумберг сказал, что в тех местах, откуда он родом, людей меряют от шеи и выше. Трансляцию вел канал FBN, передает РБК.

В ответ на это Трамп в Twitter написал, что Блумберг стал «главным неудачником» этого дня.

«Его «политические» консультанты его прокатили. 700 миллионов долларов смыло с лица земли, и он получил за это только псевдоним «мини-Майк» и полный крах своей репутации», — заявил президент США.

Трамп регулярно называет Блумберга «мини-Майком». Рост бывшего мэра Нью-Йорка — 173 см. Рост Трампа — 190 см.

В середине февраля Блумберг и Трамп уже обменивались колкостями в Twitter. Тогда американский президент назвал своего оппонента неудачником без политических навыков, но с деньгами.

Блумберг тогда ответил Трампу, заявив, что их общие знакомые смеются за спиной американского президента, называя его «сумасшедшим карнавальным шутом».