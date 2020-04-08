Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

Сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил о прекращении участия в президентских выборах США. В своем обращении, трансляция которого велась на сайте предвыборного штаба политика, Сандерс признался, что такое решение стало для него «трудным и болезненным».

«Глядя на то, как страну поглощает кризис, я не могу без зазрения совести продолжать вести кампанию, которая все равно не завершится успехом и может помешать важной работе, которой мы должны заниматься в это непростое время», — сказал он.

Очередные выборы должны пройти в США в первый вторник ноября. До этого Демократическая партия должна выбрать единого кандидата. От Республиканской партии баллотироваться на второй срок будет действующий президент Дональд Трамп, передает РБК.

Сандерс поблагодарил всех, кто помогал его кампании, и пообещал, что продолжит бороться за справедливость в США. Сенатор будет добиваться принятия мер, которые, по его мнению, помогут рядовым американцам, — например, повышение минимальной заработной платы и введение общедоступной государственной системы здравоохранения.

«Хотя нашей [президентской] кампании пришел конец, наше движение продолжит существовать», — заявил он. «Вместе мы изменили представление американцев о том, какой нацией мы способны стать, и помогли этой стране в <...> борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость», — обратился сенатор к своим сторонникам.

Решение завершить предвыборную кампанию Сандерс принял после нескольких поражений на праймериз и кокусах Демократической партии. Его противник — бывший вице-президент США Джо Байден — обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине.

Во вторник очередные праймериз состоялись в штате Висконсин, но их результаты будут объявлены не ранее 13 апреля. Ко времени прекращения кампании в активе Сандерса было 914 голосов делегатов, у Байдена — 1217. Для того, чтобы быть избранным кандидатом от партии, необходимо на съезде Демпартии получить поддержку как минимум 1991 делегата (они голосуют в соответствии с результатами праймериз в штатах).

Сандерс оставит свою фамилию на бюллетенях на оставшихся праймериз и кокусах Демпартии. «Мы должны работать над тем, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа делегатов на съезде Демпартии, где мы сможем оказать значительное влияние на партийную платформу и другие функции», — сказал он.

В своем обращении Сандерс назвал Байдена «достойным человеком», с которым он готов сотрудничать. Байден написал в Twitter, что считает Сандерса «выдающимся лидером». «Я хорошо знаю Берни. Он хороший человек, выдающийся лидер и один из самых влиятельных голосов, выступающих за преобразования в нашей стране», — отметил Байден.

Президент США Дональд Трамп предположил, что Сандерс вышел из кампании из-за другого кандидата-демократа — сенатора Элизабет Уоррен, которая оттянула часть его голосов во время предварительных выборов в марте. «Спасибо Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни мог бы победить почти в каждом штате во время «супервторника», — написал президент в Twitter. Трамп назвал Байдена «сонным Джо» и предложил сторонникам Сандерса присоединиться к Республиканской партии.

Байден призвал поддерживающих Сандерса американцев объединиться вокруг своей кандидатуры, чтобы победить на президентских выборах в ноябре. «Вместе мы сможем не просто восстановить здоровье нации, а трансформировать ее. Я прошу вас присоединиться ко мне», — написал он в Twitter.

Байден опережает Трампа в опросах на 6 процентных пунктов, следует из исследования общественного мнения, проведенного совместно компанией YouGov и журналом The Economist. О готовности поддержать Байдена в борьбе с Трампом заявили 48% американских респондентов, республиканцу симпатизируют 42% (остальные не определились). Опрос проводился с 5 по 7 апреля, в нем участвовали 1500 американцев.