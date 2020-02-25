Последнее обновление: 25.02.2020 23:38

США отреагируют, если Россия или другие страны вмешаются в выборы 2020 года

Соединенные Штаты примут меры, если Россия попытается скомпрометировать президентские выборы в США в этом году, сказал во вторник госсекретарь США Майк Помпео, не уточнив, какие именно шаги предпримет администрация президента Дональда Трампа.

“Вмешательство в наши выборы неприемлемо”, - сказал Помпео на пресс-конференции, передает Reuters.

“Если Россия или какой-либо зарубежный субъект предпримет шаги, чтобы подорвать наши демократические процессы, мы предпримем ответные действия”.

Высокопоставленные представители Демократической партии США сказали в понедельник, что администрация Трампа должна немедленно ввести санкции в отношении России после того, как американская разведка сообщила членам Конгресса, что Москва, похоже, пытается повлиять на президентские выборы в США в этом году.

Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование