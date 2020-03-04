Праймериз демократов США в "супервторник": Джо Байден vs Берни Сандерс

На праймериз Демократической партии США, прошедших в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс побеждает бывший вице-президент Джо Байден.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, передает DW.

Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах. Накануне голосовать за 77- летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.