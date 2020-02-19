Блумберг продаст свою компанию, если будет избран президентом

Претендент на пост президента США Майкл Блумберг продаст поставщика финансовой информации Bloomberg LP, сделавшего его миллиардером, если окажется в Белом Доме по итогам ноябрьских выборов, сообщил его предвыборный штаб.

Блумберг быстро набирает очки в опросах общественного мнения после того, как вступил в гонку за выдвижение от Демократической партии, и примет участие в первых для себя предвыборных дебатах в среду. Демократам предстоит бросить вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах 3 ноября.

“Если он будет избран, Майк продаст компанию”, - сказала представитель Блумберга Галия Слэйен.

Представитель штаба Блумберга сказала, что процесс начнется с перевода компании в слепой траст с последующей продажей, передает Reuters.

Поставщик финансовой информации и новостей Bloomberg LP была создана в 1981 году и является частной компанией, контролируемой ее основателем, Майклом Блумбергом. Аналитики из Burton-Taylor International Consulting оценивают выручку компании за 2019 год более чем в $10 миллиардов.