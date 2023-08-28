Китай снизил пошлину на торговлю акциями

Китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (УРРЦБ) впервые с 2008 года снизило госпошлину на торговлю акциями — с 0,1% до 0,05%, пишет газета «Коммерсант».

Мера призвана «оздоровить рынки капитала и повысить доверие инвесторов».

Помимо этого, УРРЦБ намерено замедлить темпы проведения IPO, однако не уточняется, каким именно образом. Такое решение регулятор объясняет «нынешними рыночными условиями». Он также планирует ввести ограничения на то, до какого уровня может сокращать свою долю основной акционер компании, и на частоту и размер рефинансирования долга убыточными организациями. Однако последняя мера не коснется девелоперов.

Как считают эксперты, таким образом УРРЦБ хочет успокоить инвесторов. Их беспокойство вызвано трудностями на рынке недвижимости в стране, снижением потребительских расходов, недостаточно быстрым восстановлением китайской экономики. Стоит заметить, что с начала года индекс акций 300 крупнейших китайских компаний CSI 300 с начала года снизился на 4,6%.

«Такая политика, скорее всего, придаст рынку краткосрочный импульс, но вряд ли будет иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Восстановление может длиться всего два-три дня или даже меньше», - отметил управляющий инвестициями компании Shanghai Jianwen Investment Management Се Чэнь.