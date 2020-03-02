Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Латвии и Саудовской Аравии

Первые случае заражения коронавирусом подтверждены министерствами здравоохранения Латвии и Саудовской Аравии.

"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент был диагностирован с коронавирусом в Латвии", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Также стало известно об обнаружении коронавируса в Саудовской Аравии заболевший прибыл в страну из Ирана, где ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной.

Еще две страны Европы, Португалия и Андорра, подтвердили обнаружение первых случаев коронавируса на своей территории.

Число жертв коронавируса в мире превысило 3 тысячи - такие данные появились после того, как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни.