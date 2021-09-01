ЕБРР не будет работать с госсектором Беларуси

Деятельность ЕБРР в Беларуси сфокусирована на работе с частным сектором, банк не направлял и не планирует направлять финансы государственному сектору в Беларуси в ближайшее время.

Об этом заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече со Светланой Тихановской на полях проходящего в Словении Стратегического форума.

Тихановская поблагодарила президента ЕБРР за принципиальную позицию, которую банк занял после сфальсифицированных выборов в Беларуси и выразила уверенность, что демократические перемены в нашей стране создадут условия, чтобы ЕБРР возобновил всю свою деятельность в Беларуси.